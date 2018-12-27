Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Güneşli Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin çıkarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer grup amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu ceset kanaldan kıyıya çıkarıldı. Cesedin 75 yaşındaki Ömer Ali Katrancı'ya ait olduğunu tespit edildi. Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Katrancı'nın cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

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