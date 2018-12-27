Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Sulama Kanalında Ceset Bulundu

10 dakika önce İlandır

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Sulama Kanalında Ceset Bulundu, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Güneşli Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin çıkarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer grup amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu ceset kanaldan kıyıya çıkarıldı. Cesedin 75 yaşındaki Ömer Ali Katrancı'ya ait olduğunu tespit edildi. Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Katrancı'nın cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:36 Kaynak: İHA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3.5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı

Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:46:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalında Ceset Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]