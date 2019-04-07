Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Sulama Kanalında Ceset Bulundu

26 dakika önce

- Sulama kanalına görülen cesedi çıkarma çalışmalarından görüntüler Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.

- Sulama kanalına görülen cesedi çıkarma çalışmalarından görüntüler Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Öz Kurtuluş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, kanal içerisinde bir erkeğe ait ceset buldu.

Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:59 Kaynak: AA

Hatay, Reyhanlı, Güncel
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