Sulama Kanalında Ceset Bulundu
26 dakika önce
- Sulama kanalına görülen cesedi çıkarma çalışmalarından görüntüler Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.
- Sulama kanalına görülen cesedi çıkarma çalışmalarından görüntüler Hatay
'da sulama kanalında ceset bulundu
Hatay'ın Reyhanlı
ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Öz Kurtuluş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, kanal içerisinde bir erkeğe ait ceset buldu.
Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Reyhanlı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:59 Kaynak: AA
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