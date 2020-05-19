Sulama kanalında ceset bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesi kırsalındaki Atgüden Mahallesi'nde yaşandı. Sulama kanalında ceset olduğunu gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, cesedi sudan çıkarttı. İlk incelemede 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı. Ceset, kimlik ve otopsi işlemler için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA