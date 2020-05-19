Sulama kanalında ceset bulundu - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Bozova'nın Atgüden Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının ızgara tellerinde bir erkeğe ait ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. İncelemede 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üstünde kimlik bulunamadı. Sulama kanalından çıkarılan ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.