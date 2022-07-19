SULAMA KANALINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

SULAMA KANALINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

19.07.2022 16:30

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren ve çırpınarak gözden kaybolduğu öne sürülen 30-35 yaşlarındaki bir kişi, dalgıç ekiplerce aranıyor.

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren ve çırpınarak gözden kaybolduğu öne sürülen 30-35 yaşlarındaki bir kişi, dalgıç ekiplerce aranıyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahalesi Kıyıboyu Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyenler sulama kanalında çırpınan 30-35 yaşlarında bir kişiyi gördü. Vatandaşların kurtarma çabası yetersiz kalınca sudaki kişi, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polisler, görgü tanıklarını dinledikten sonra sulama kanalına girerek kaybolan kişiyi arama çalışmasına başladı.

KURTARAMADILAR

Görgü tanığı Sercan Aktaş (23), suda çırpınan kıyafetli birini gördüklerini, kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını fakat başaramadıklarını kaydetti. Öte yandan sudaki kişinin kaybolduğu bölgede 'Devlet Su İşleri'ne ait suya girmek, yüzmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasının olması dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis Adana'da marketten para gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis Adana'da marketten para gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis
Kaynak: DHA

Kıyıboyu Caddesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULAMA KANALINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı fotoğrafı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: SULAMA KANALINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement