Sulama kanalında düşen çiftçi boğuldu - Son Dakika

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sulama kanalına düşen çiftçi Muharrem Salik (56), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir'e bağlı Karaterzi Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Muharrem Salik, dolaşmak için geldiği sulama kanalına dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıç ekipler, Salik'i düştüğü yerin 7 kilometre uzağında boğulmuş olarak buldu.