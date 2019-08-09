Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sulama kanalında 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:19 Kaynak: DHA
MERSİN'in Silifke
ilçesinde, sulama kanalında 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset bulundu.
Kurtuluş Mahallesi sakinleri, sulama kanalında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirlendi, vücudunda ise herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. Ceset, otopsi için Silifke Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.
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