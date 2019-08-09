Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
30 dakika önce
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:45 Kaynak: İHA
'in Silifke
ilçesinde sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki sulama kanalı içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kimliği belirlenemezken, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu bildirildi. Ceset, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Silifke Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - MERSİN
Behzat Komiser'in peşini geçmişi bırakmıyor! Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi! Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak