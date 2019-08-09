Son Dakika Haberleri: Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

30 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu.

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Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki sulama kanalı içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kimliği belirlenemezken, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu bildirildi. Ceset, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MERSİN
Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:45 Kaynak: İHA
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