Sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

- Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

ADANA - Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaş sulama kanalı kenarından giderken suda bir erkek cesedinin sürüklendiğini görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler sualtı polisine bilgi verdi. Deniz polisi kanala girerek suda sürüklenen cesedi çıkardı. Polis yaptığı çalışmada sudan çıkan cesedin Abdulrezzak Demir'e ait olduğunu belirledi. Polisin yaptığı incelemede şahsın vücudunda kesici ve delici bir yaraya rastlamazken şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.