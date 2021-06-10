Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Mahmutlu mevkisinden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında sabah saatlerinde bir erkek cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan 60 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.



Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika

Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu

Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti

Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı

Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı

19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı

Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı

Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL