Sulama Kanalında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalından cansız bedeni dün bulunan öğretmen Nihat Kaylı'nın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalından cansız bedeni dün bulunan öğretmen Nihat Kaylı'nın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.



Olay, 22 Ocak'ta Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), sulama kanalına düştü. 10 gündür arama çalışması yürüten ekipler, Kaylı'nın cesedini dün suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların bulunduğu bölgede buldu.Yapılan otopsi sonrasında, Kaylı'nın cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.



Kaylı için bugün Elazığ'ın Baskil ilçesi Merkez Camiinde Cuma Namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrasında Kaylı'nın cenazesi merkez mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. - ELAZIĞ

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