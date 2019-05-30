Son Dakika Haberleri: Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

1 saat önce

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında bir kişini sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada olay yerinden motosikletiyle geçen Yılmaz Haksever, suya atlayarak cesedi sudan çıkardı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yılmaz Haksever, gazetecilere, suda sürüklenen kadını çıkarmak için yoldan geçenlerden uzun süre yardım istediğini ancak herkesin korktuğunu, bunun üzerine suya atladığını anlattı.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:00 Kaynak: AA
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