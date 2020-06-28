Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Çoban (16), serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına Gelincik Caddesi'nden girdi. Bir süre yüzen genç, suda batıp, çıkmaya başladı. Sürüklenerek, kaybolan genci görenlerin ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Çoban için sulama kanalında başlatılan arama-kurtarma çalışmasına hava kararınca ara verildi. Bu sabah çalışmalara yeniden başlandı. Aramalar sırasında Alihocalı Mahallesi'ndeki TEİAŞ'a ait hidroelektrik santralinin güvenlik görevlisi, santralin içinden geçen sulama kanalında ceset görünce ekiplere haber verdi. Bunun üzerine ekipler, cansız bedeni vinçle kanaldan çıkardı. Yapılan kontrolde, cesedin, Yusuf Çoban'a ait olduğu belirlendi. Çoban'ın cansız bedeni, sulama kanalına girdiği noktadan 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Yusuf Çoban'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Devlet Su İşleri, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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