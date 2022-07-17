Sulama kanalında kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Sulama kanalında kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

17.07.2022 09:55

Adana'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Ş.'nin cansız bedeni bulundu.

Adana'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Ş.'nin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.00'de meydana geldi. İddiaya göre, Mahmud Ş. merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi yakınından geçen sulama kanalına serinlemek için girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş., suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi. Mahmud Ş.'nin suda kaybolması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Mahmud Ş.'yi aramak için çalışma başlattı ancak Mahmud Ş. bulunamadı.

Cansız bedeni sürüklenirken görüldü

Saat 19.15 sıralarında ise vatandaşlar Mahmud Ş.'nin suya girdiği yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında su üzerinde bir erkek cesedinin sürüklendiği bilgisini polis ekipleriyle paylaştı. Yenidam Mahallesi'ne giden ekipler burada da yaptıkları çalışmada Mahmud Ş.'ye ulaşamadı.

Mahmud Ş.'nin cesedi olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzakta bulundu.

Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi. Bugün sabah, Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Sulama kanalından iş makinesiyle çıkartılan cesedin, dün Fatih Mahallesi civarından kanala giren Suriye uyruklu Mahmud Ş.'ye ait olduğu belirlendi.

Mahmud Ş.'nin cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Suriye, Adana, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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