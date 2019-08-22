Son Dakika Haberleri: Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu
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Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu

55 dakika önce

ŞANLIURFA'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında, akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Habip El Mehmet'in (25) cansız bedeni bulundu.

Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu, System.String[]
ŞANLIURFA'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında, akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Habip El Mehmet'in (25) cansız bedeni bulundu.
Suriye uyruklu Habip El Mehmet, dün öğle saatlerinde serinlemek için Mamuca Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Ancak akıntıya kapılarak, kayboldu.
El Mehmet'i bulmak için dün başlatılan ve gece saatlerinde sona erdirilen arama çalışması, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Suyun debisi düşürülerek, AFAD, jandarma ve sualtı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Habip El Mehmet'in cansız bedeni, kanala girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:45 Kaynak: DHA
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