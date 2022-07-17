SULAMA KANALINDA KAYBOLAN SURİYELİ MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU

ADANA'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli Mahmud Ş.?nin, bu sabah suya girdiği yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu. Mahmut Ş.?nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Seyhan ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Ş., serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen Mahmud Ş., daha sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınarak çevredekilerden yardım isteyen Mahmud Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Mahmud Ş.'nin bulunması için suda arama yaptı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu sırada, Mahmud Ş.?nin suya girdiği yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Yenidam Mahallesi'nde bir erkek cesedinin suda sürüklendiğine dair ihbarda bulunuldu. Yenidam Mahallesi'ne giden ekipler, arama çalışmalarına başlattı.

SUDAN ÇIKARILDI

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına devam eden ekipler, DSİ ile görüşerek suyun kesilmesini sağladı. Sabahın ilk ışıklarında dalgıç polislerle birlikte arama yapan ekipler, Mahmud Ş.?nin cesedini Gülbahçesi Mahallesi'nde buldu. Korkuluklardan dolayı suya girmekte zorlanan ekipler, cesedi kepçeyla sudan çıkarttı. Mahmud Ş.?nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.