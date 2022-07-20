Sulama kanalında kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalında kayboldu

20.07.2022 00:57
Sulama kanalında kayboldu

Adana'da bir kişi girdiği sulama kanalında kayboldu.

Adana'da bir kişi girdiği sulama kanalında kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı sıcaktan bunalan gençler sulama kanalında yüzmeye başladı. Gençler bir süre sonra kanalda bir kişinin batıp çıktığını görünce yardım etmek istedi. Ancak gençler yetişemeden şahıs suda kayboldu. Bunun üzerine Sercan Aktaş (23) isimli genç 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine sualtı polisi ve ekipler sevk edildi. Gelen dalgıçlar suda kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Şuana kadar şahıs bulanamadı.

Sercan Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte kanalda yüzerken bir kişinin batıp çıktığını gördüklerini hemen kurtarmak için geldiklerini ancak şahsın suda kaybolduğunu anlattı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis Adana'da marketten para gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis Adana'da marketten para gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında kayboldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:49 Bolu'da onlarca vatandaş içme suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı! 10 kişi yoğun bakımda...
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:08:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama kanalında kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement