SULAMA KANALINDA KAYIP GENCİ ARAYAN SU ALTI POLİSLERİ, HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI - Son Dakika
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SULAMA KANALINDA KAYIP GENCİ ARAYAN SU ALTI POLİSLERİ, HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI

11.07.2022 11:07

ADANA'da su altı polisleri, sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedini ararken, çaldıkları internet kablolarının plastik kaplamasını yakıp, bakırını almaya çalışan 3 şüpheliden birini kanal kenarındaki tarlada yakaladı, kaçan diğer 2 şüpheli için çalışma başlatıldı.

ADANA'da su altı polisleri, sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedini ararken, çaldıkları internet kablolarının plastik kaplamasını yakıp, bakırını almaya çalışan 3 şüpheliden birini kanal kenarındaki tarlada yakaladı, kaçan diğer 2 şüpheli için çalışma başlatıldı.

Olay, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı sulama kanalı yakınındaki tarlada meydana geldi. 9 Temmuz akşam saatlerinde kanala düşen yeğenini kurtarmak için suya atlayan ancak akıntıda kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Hanora'yı (27) arayan su altı polisleri, kanal kenarındaki tarlada park halindeki taksiden şüphelenerek yanlarına yaklaştı.

KENDİLERİNİ ELEKTRİKÇİ OLARAK TANITMIŞLAR

Polisleri karşısında gören 3 şüpheliden 2'si tarlaya girip izini kaybettirdi. Havaya ateş açan ekipler, şüphelilerden Mustafa E.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede inceleme yapan polisler, taksinin çevresinde ve aracın içinde çalıntı olduğu tespit edilen plastik kaplı bakır telefon kabloları ele geçirdi. Mustafa E., olayla ilgisi olmadığını iddia etti taksi şoförü kaçan 2 şüphelinin ve Mustafa E.?nin taksisine kablolarla bindiğini ve kendilerinin elektrikçi olduklarını söyleyip, tarlada indiklerini anlattı.

İÇERİSİNDEKİ BAKIRLARI ÇIKARTMIŞLAR

Mustafa E.?nin üst aramasını gerçekleştiren polis, maket bıçağı ve enjektör içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Mustafa E.?nin hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ve bu yüzden cezaevinde yattığı tespit edildi. Çevrede detaylı inceleme yapan ekipler, hırsızların tarla kenarında çalıntı kabloları yaktığını ve içerisindeki bakırları çıkarttığını belirledi. Mustafa E. ve taksi şoförü sorgulanmak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Suriye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULAMA KANALINDA KAYIP GENCİ ARAYAN SU ALTI POLİSLERİ, HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULAMA KANALINDA KAYIP GENCİ ARAYAN SU ALTI POLİSLERİ, HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI - Son Dakika
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