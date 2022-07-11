Ekiplerin yaptığı incelemede ceset üzerinde kimlik bulunamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalında kimliksiz erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.