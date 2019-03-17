Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalında Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Sulama Kanalında Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

28 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama Kanalında Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Duruca Mahallesinde oturan Aziz Atay, otlanması için sulama kanalı kenarına bıraktığı ineğinin bir süre sonra düştüğü kanalda çamurda mahsur kaldığını fark etti. Çabasına rağmen ineğini çıkaramayan Atay, Nusaybin İtfaiyesi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, çalışma sonucunda çıkardıkları ineği Atay'a teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Mardin, Nusaybin, İtfaiye, Güncel
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