Sulama Kanalında Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
28 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Duruca
Mahallesinde oturan Aziz Atay, otlanması için sulama kanalı kenarına bıraktığı ineğinin bir süre sonra düştüğü kanalda çamurda mahsur kaldığını fark etti. Çabasına rağmen ineğini çıkaramayan Atay, Nusaybin İtfaiyesi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, çalışma sonucunda çıkardıkları ineği Atay'a teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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