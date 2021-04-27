Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
27.04.2021 13:44
SİVEREK'TE TOPRAĞA VERİLECEKLEROsmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alındı.
SİVEREK'TE TOPRAĞA VERİLECEKLER
Osmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alındı. Otopsiler tamamlandıktan sonra teslim edilen cenazeleri alan yakınları, morgun önünde gözyaşı döktü. Çocukların cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.
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