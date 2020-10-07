Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı - Son Dakika

Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı

07.10.2020 16:26

Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinde iki yıl önce eşi ve bir kadın misafiri ile giderken otomobili sulama kanalına düşünce ölmekten son anda kurtulan imam bu kez Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki biri kadın 2 kişiyi kurtardı İmam...

Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki yıl önce eşi ve bir kadın misafiri ile giderken otomobili sulama kanalına düşünce ölmekten son anda kurtulan imam bu kez Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki biri kadın 2 kişiyi kurtardı

İmam Şuayip Tek:

"İnsanlık görevimi yaptım başımdan daha önce böyle bir kaza geçtiği için o korkuyu çok iyi bilirim"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki yıl önce eşi ve bir kadın misafiri ile giderken otomobili sulama kanalına düşence ölmekten son arda kurtulan imam, bu kez Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişiyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşil Bulvarda meydana geldi. İddiaya göre Caner Bacaksız yanındaki bir kadınla giderken, Yeşil Bulvardan Mithat Özsan Bulvarına çıkmak üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Bu sırada çevrede bulunan imam Şuayip Tek hiç düşünmeden kanala girip önce erkek olan kişiyi kurtardı. Daha sonra tekrar kanala girip kadını kurtarmak istedi. Ancak zorlanınca çevredeki vatandaşların yardımıyla kadını da sulama kanalından çıkarttı. İki kişi olay yerine gelen ambulansa alındı. Polis ise kazayla ilgili çalışma başlatırken otomobil sulama kanalında kaldı.

"Başımdan aynı kaza geçtiği için ben bu anları bilirim"

Bu arada Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ancak çocuğu hasta olduğu için Adana'da bulunan imam Şuayip Tek, 2 yıl önce eşi Emine Tek ve bir kadın misafiriyle birlikte otomobiliyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düştüklerini belirterek, "O gün biz kendi imkanımızla kurtulduk. Bugünde ben yemek için buraya geldim. Otomobilin kanala düştüğünü görünce hiç düşünmeden kanala atlayıp önce erkeği çıkardım. Sonra kadını çıkarmaya çalıştım çevredeki gençler yardım etti onu da çıkardık. Benim de başıma böyle bir olay geldiği için bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben insanlık görevimi yaptım. Daha önce başıma böyle bir olay gelmese de aynı şeyi yapardım"

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı
Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı
Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı
Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı

Kadın, Kozan, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı - Son Dakika

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