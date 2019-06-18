Son Dakika Haberleri: Sulama kanalında sörf yaptılar
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Sulama kanalında sörf yaptılar

14 dakika önce

OSMANİYE'de sıcaktan bunalan bir grup genç, kendi imkanları ile sulama kanalında sörf yaptı.

Sulama kanalında sörf yaptılar, System.String[]
OSMANİYE'de sıcaktan bunalan bir grup genç, kendi imkanları ile sulama kanalında sörf yaptı. 
Gençler, ilk olarak, internetten örneklerine baktıkları sörf tahtasını hazırladı. Gerekli güvenlik önlemi ve kıyıda bekleyen kurtarıcı ekibin ardından suya giren gençler, burada tutundukları halatı bir otomobilin çekmesiyle üzerine çıktıkları tahta ile sörf yaptı. Sörf yapanlardan Sefa Kındır, çocukluk yıllarında da, dere yatakları ve sulama kanallarında yüzdüklerini söyledi. Kındır, "Büyüdüğümüzde de sörfe merak sardık biraz. Denizde denedik birkaç defa ve kendi kendimize sulama kanallarında da bir denemek istedik, başarılı da olduk. Yakınlarda deniz olmadığı için elimizdeki imkanlar buydu. Bazı güvenlik önlemlerimizi alarak girdik kanala, sörf yaptık, çok da eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu bizim için" dedi. 


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:25 Kaynak: DHA
Genç, Osmaniye, Güncel
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