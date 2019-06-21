Sulama kanalında tehlikeli eğlence
1 saat önce
ADANA'da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:17 Kaynak: DHA
ADANA'da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.
Sıcaklardan bunalan 2 genç, Seyhan
ilçesi Ziyapaşa Mahallesi
'ndeki Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) ait sulama kanalına şişme botla girdi. Çevre sakinleri, gençlerin bu tehlikeli eğlencesini cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Boğulma tehlikesine aldırış etmeyen gençler bindikleri botla akıntıda ilerledi. Ellerini suda çırparak bota yön veren gençlerin zaman zaman birbirlerine su atarak şakalaştıkları görüldü.
- Adana
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