Son Dakika Haberleri: Sulama kanalında tehlikeli eğlence
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Sulama kanalında tehlikeli eğlence

1 saat önce

ADANA'da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.

Sulama kanalında tehlikeli eğlence, System.String[]
ADANA'da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.
Sıcaklardan bunalan 2 genç, Seyhan ilçesi  Ziyapaşa Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına şişme botla girdi. Çevre sakinleri, gençlerin bu tehlikeli eğlencesini cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Boğulma tehlikesine aldırış etmeyen gençler bindikleri botla akıntıda ilerledi. Ellerini suda çırparak bota yön veren gençlerin zaman zaman birbirlerine su atarak şakalaştıkları görüldü.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:17 Kaynak: DHA
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