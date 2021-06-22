Sulama kanalında temizlikler tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Merkez'de Devlet Su İşleri (DSİ)'ne ait sulama kanalında 8 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamladı. Sulama mevsimi öncesinde tamamlanan bu çalışma ile çiftçilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere ve kanallardan kaynaklı su taşkınlarına önlem almak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli Belediyesi, Turgutlu ve Mesir Sulama Birlik Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda bağ sulama mevsiminde taşkın yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına DSİ'ye ait sulama kanalında 8 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Çevik, "İlimizde yer alan verimli üzüm bağlarımızda sulama mevsimi başlamak üzere. Ahmetli Belediyesi, Turgutlu ve Mesir Sulama Birlik Başkanlıklarından gelen talepleri dikkate alarak, DSİ'ye ait sulama kanalında 8 kilometre temizlik işlemi gerçekleştirdik. Bu süreçte hem çiftçilerimizin hem de sulama kanalı yakınında yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması bizim için çok önemlidir. MASKİ olarak her daim çiftçimizin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - MANİSA