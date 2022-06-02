Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu - Son Dakika
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Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

02.06.2022 02:59

Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu Adana'da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü.

Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

ADANA - Adana'da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı. Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi. Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu - Son Dakika
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