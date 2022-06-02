Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu - Son Dakika
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Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

02.06.2022 08:52

Adana'da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü.

Adana'da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı. Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi. Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray'ın arama çalışmaları devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye-İHA)

Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

YORUMLAR
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Seyhan Belediyesi Destekledi, Gençler Şampiyonlukları Adana'ya Getirdi Seyhan Belediyesi Destekledi, Gençler Şampiyonlukları Adana'ya Getirdi Yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki adam suya düşerek kayboldu! Yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki adam suya düşerek kayboldu!
Kaynak: İHA

Ziyapaşa Mahallesi, Kıyıboyu Caddesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu - Son Dakika


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