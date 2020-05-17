Sulama kanalındaki 3 ton inci kefali kurtarıldı (2) - Son Dakika

Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için göç ederken toplandıkları sulama kanalında telef olma tehlikesi bulunan 3 ton inci kefali, kovalarla tatlısulara taşındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için gölden tatlısulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Göç yolunda, İpekyolu ilçesi Karagündüz Mahallesi'nde çiftçilerin tarlalarını sulamak için kullandığı kanalda toplanan inci kefalleri, sulama suyunun kesilmesi üzerine telef olma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşlarla, kanalda sıkışan 3 ton balığı kovalara doldurarak, motosikletle başka alanlardaki tatlısulara taşıdı.

Ekipler, kanaldan 150 kilogram ölü balık da çıkardı.