Sulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardı

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde girdikleri sulama kanalından çıkamayan mandalar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Abdurrahman Gündeşlioğlu'na ait 4 manda Aydınlar
köyü yakınlarında girdikleri Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğüne ait sulama kanalından çıkamadı.
Gündeşlioğlu, kendi çabasıyla mandalarını kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki su dolu kanala girerek mandaları tek tek iple bağlayarak çıkardı.
Kurtarılan mandalar, sahiplerine teslim edildi.