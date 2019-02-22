Sulama Kanalından Türkiye Şampiyonasına

Şanlıurfa
'da tarlalarının yanından geçen sulama kanalında yüzmeyi öğrenen ve Okul Spor Faaliyetleri Yüzme Gençler Türkiye
Birinciliği'ne katılarak derece elde eden Recep Tayyip
Karasaç, ay-yıldızlı forma hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.
Verimli tarım arazilerine sahip Şanlıurfa'da, küçük yaşta tarlalarının yanından geçen sulama kanalında yüzmeyi öğrenen 20 yaşındaki Recep Tayyip Karasaç, okuldan geri kalan zamanlarını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yüzme kurslarına katılarak değerlendirdi.
Aldığı eğitimlerin ardından kendini bu alanda geliştiren Recep Tayyip, önce il birincisi, ardından bölge şampiyonu oldu. Geçen yıl Kayseri
'de düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Yüzme Gençler Türkiye Birinciliği'nde derece elde eden ve başarılarını perçinlemek isteyen Recep Tayyip, ay-yıldızlı formanın hayalini kuruyor.
Recep Tayyip Karasaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi küçük yaşlardan itibaren çok sevdiğini söyledi.
Yüzmeyi küçükken sulama kanalı ve Fırat Nehri
'nde öğrendiğini belirten Recep Tayyip, yaklaşık 4 yıldır profesyonel olarak yüzdüğünü ifade etti.
Recep Tayyip, geçen yıl katıldığı Türkiye şampiyonasında kelebekte dördüncü olduğunu hatırlatarak, başarılı sonuçlar için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini aktardı.
Yüzmede disiplinli çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Recep Tayyip, şöyle devam etti:
"Ailemin ve belediyenin desteğiyle yüzmede daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Öncelikle milli takım düzeyinde ülkemi Avrupa
ve dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Bunun için aralıksız çalışmalara devam ediyorum. Haftanın 4 günü 5-6 saat antrenman yapıyorum. Bunun yanında kişisel antrenmanlarım sürüyor. Yoğun bir çalışma içindeyim, çalışmamın karşılığını da alıyorum. Çok çalıştıkça hedefime biraz daha yakınlaştığımı hissediyorum. Şu ana kadar desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. "
"Gençler havuzlara gelsin"
Recep Tayyip Karasaç, yüzmenin sulama kanalı yerine havuzlarda yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kentimizde yaz aylarında kırsal mahallerde sulama kanallarında boğulmalar çok yaşanıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Son yıllarda spor alanında kentte ciddi yatırımlar yapıldı. Hemen hemen bütün mahallelerde spor salonları ve yüzme havuzları yapıldı. Gençlerin belediyenin açtığı yüzme havuzlarına gelmesini istiyorum. Buradaki imkanlardan yararlansınlar. Yüzmeye ilgisi olan gençler, burada kendilerini geliştirebilir. Ben de kendimi burada geliştirdim. Bu sayede çok güzel başarılar elde ettim."
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi ise Büyükşehir Belediyesinin kentte spor alanında ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, hizmette olan 19 yüzme havuzunda eğitimlerin devam ettiğini söyledi.
Belediye bünyesinde başarılı sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:
"Şanlıurfa, Türkiye'nin önemli genç nüfusuna sahip illerinin başında geliyor. Biz de gençlerimize yönelik önemli projeleri ve hizmetleri hayata geçiriyoruz. Geçen yıl yaklaşık 4 bin gencimiz yüzme havuzlarımızda kurs aldı. Buralarda yetenek taraması yapıp gençlerimizi ilgili olduğu alanlara yönlendiriyoruz. Çocuk hangi alanda başarılıysa ona göre yönlendirip lisans almasını sağlıyoruz. Böylece müsabakalara katılıyoruz. Daha önce sulama kanalarında yüzen bir gencimiz Recep Tayyip Karasaç, yüzme kurslarımızda aldığı eğitimlerin ardından katıldığı Türkiye şampiyonasında derece aldı. Bu bizi çok gururlandırdı. Hedefimiz potansiyelimizi doğru kullanıp daha güzel başarılar elde etmek."
Sulama kanallarında boğulmaların önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şanlıurfa bir tarım kentti. Tarlaların yanında sulama kanalları bulunuyor. Yaz aylarında çocuklarımız sulama kanallarında yüzüyordu. Geçen yıllarda boğulma olayları çok yaşanıyordu. Biz de bunun önüne geçmek için kentte kapalı, seyyar olmak üzere 19 havuzumuzu hizmete sunduk. Buralarda hocalarımızın ve can kurtaranların gözetiminde çocuklarımız yüzme öğreniyor. En önemlisi ciddi anlamda boğulmaların önüne geçtik. Hedefimiz sulama kanallarında yüzen çocukları bünyemizde profesyonelleştirip yarışmalarda şampiyon yapmak."