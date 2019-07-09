Sulama kanalının boş olması faciayı önledi
1 saat önce
Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin devrildiği kanalda su bulunmaması olası faciayı önledi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin devrildiği kanalda su bulunmaması olası faciayı önledi.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu
Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde Mesut T. idaresinde ki 26 BR 601 plakalı hafif ticari araç ile Zafer G'in kullandığı 26 HD 630 plakalı kapalı kasa kamyonet içinde su bulunmayan kanal yakınında çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı sulama kanalına devrildi. Kanalda su bulunmaması yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken, iki araç çekici yardımıyla olay yerinden otoparka götürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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