Son Dakika Haberleri: Sulama kanallarında tehlikeli serinliğe polisten uyarı
Son Dakika Güncel Haber

Sulama kanallarında tehlikeli serinliğe polisten uyarı

1 saat önce

Adana'da son iki günde 2 çocuğun boğulduğu sulama kanallarına serinlemek için girenler polisler tarafından uyarıldı.

Sulama kanallarında tehlikeli serinliğe polisten uyarı, System.String[]
Adana'da son iki günde 2 çocuğun boğulduğu sulama kanallarına serinlemek için girenler polisler tarafından uyarıldı.

Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmazken, bazı çocuklar ise boğulma tehlikesine aldırmadan sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan sulama kanalına giren çocuklara "Bir ömür varken bir nefeste hayatı kaybetme" sloganıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Her yıl birçok boğulma vakasının meydana geldiği sulama kanalına giren çocuklar, polislerce uyarıldı.

Polisin uyarılarına rağmen çocukların hala sulama kanalına atlamaları ise dikkat çekti. Kanalda yüzen çocuklardan biri boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmuyorum. Havalar çok sıcak. Belediyenin havuzları ücretsiz olsun, oraya gidelim" diyerek cevap verdi.

Boğulmalara karşı alınacak tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıtan polisler çocukları kanaldan çıkarmaya çalışınca, bazı çocuklar koşarak kaçarken, bazıları ise sulama kanalına atlayarak uzaklaştı. Polisler, sudan çıkardıkları çocukları ailelerine götürdü. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:04 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım Gurbetçi genç kız ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrıldı Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:32:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanallarında tehlikeli serinliğe polisten uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]