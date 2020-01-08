Sulama kanallarında yaşanan taşkın ve yarılmaların kapanması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sulama kanallarında yaşanan taşkın ve yarılmaların kapanması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sulama kanallarında yaşanan taşkın ve yarılmaların kapanması için çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağış ve yükseklerde yağan karın olumsuzluklarını gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sulama kanallarında yaşanan taşkın ve yarılmaların kapanması için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağış ve yükseklerde yağan karın olumsuzluklarını gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sorun olan bölgelere ivedilikle müdahale ederken, Tarsus'un ova bölgesinde yer alan sulama kanalında suyun aşırı yükselmesinden dolayı oluşan taşkın ve iki noktadaki yarılmalara anında müdahale etti. Yaşanan taşkın nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Büyükşehir ekipleri, Mantaş ile Yeniçay mahallelerini bağlayan köprü yanında oluşan ve Köle Musalı kuşaklama hattı olarak adlandırılan kanaldaki iki ayrı taşkın ve yarılmanın kapanması için iş makinaları, kamyon ve personel desteği verdi. Suların oldukça yükseldiği ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği bölgede 10 belediye otobüsü, vatandaşların olası tahliyeleri için hazır bekletildi.


Büyükşehir ekipleri, son iki günlük çalışmaları kapsamında Çamlıyayla ve Tarsus'un yüksek mahallelerinde karla mücadele ve tuzlama çalışması yaparken, heyelan yaşanan bazı noktalarda da çalışma yaparak, yolları trafiğe açtı. Büyükşehir ekipleri, yaşanan taşkınlar nedeniyle kaldıkları çadırlar sular altında kalan tarım işçilerinin kent merkezine tahliyesini yaparken, bu kişilere sıcak çorba, su, çay ve yemek dağıtımı da gerçekleştirdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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