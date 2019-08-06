Son Dakika Haberleri: Sulama kanallarının temizliği imece usulü tamamlandı
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Sulama kanallarının temizliği imece usulü tamamlandı

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyünde sulama kanalları vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.

Sulama kanallarının temizliği imece usulü tamamlandı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyünde sulama kanalları vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.

Kanal temizliği için bir araya gelen köylüler, bahar aylarında temizlenen ancak tekrar içi yabani ot ve çöplerle dolan açık sulama kanallarını tekrar temizlediler.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, her yıl sulama kanallarını köy halkıyla birlikte imece usulü temizlediklerini belirterek, " Kanalların ilk temizliğini bahar ayı başlangıcında imece usulü yapmıştık. Ancak aradan geçen zamanda kanallar tekrar çöp ve otlarla doldu. Bizde 30 kişilik gönüllü grupla yaklaşık 3 kilometrelik sulama kanalını tekrar temizledik. Kanal temizleme çalışmalarına bizzat katılan ve destek veren köy halkına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
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