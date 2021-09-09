Sulama kooperatifinin su sayaçlarını çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.C.(53) iradesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi sulama kooperatifine ait su sayaçlarını çalan İ.C. evinde yapılan aramada 7 adet su sayacı ele geçirildi.

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