Sulama Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sulama kooperatifleri ile ilgili olarak "Sulama Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sulama kooperatifleri ile ilgili olarak "Sulama Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.



İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Çalıştaya İl Müdürü Dr. Emine Sever, DSİ. 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş., Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü, Eskişehir-Kütahya-Bilecik Sulama Kooperatifleri Bölge Birliği temsilcileri, Sulama Kooperatifi Başkanları ve Şube Müdürleri ile konu uzmanı personeller katıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, çalıştayda yaptığı konuşmada; Eskişehir genelinde 106 sulama kooperatifi bulunduğunu belirterek, söz konusu kooperatiflerle ilgili, kuruluş, denetim, yönetici ve ortaklara dönük eğitim faaliyetleri, rehberlik ve genel kurullar ile ilgili çalışmaların İl Müdürlüğünce yapıldığını ifade etti.



İl Müdürlüğüce, sulama kooperatifleri başkan ve yöneticileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların bir araya getirilerek, kooperatiflere ait sorunların tespit edilmesi ve çözüm bulunması amacıyla çalıştay düzenlendiğini ifade eden İl Müdürü Dr. Sever, söz konusu çalıştay ile tüm tarım paydaşlarımızın, sulama kooperatiflerinin sorunlarının çözümünde aktif rol alacaklarını ve tespit edilen sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Sever, çalıştay sonucunda, kooperatiflerle ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan istişareler sonucunda sorunlarının çözülerek, daha verimli çalışmaları ve Eskişehir tarımına ve bölge çiftçilere daha iyi hizmetler vermelerinin hedeflendiğini belirtti.



Çalıştay, il genelinde faaliyette bulunan sulama kooperatiflerin sulama tesisi işletmelerinin devri, elektrik borçları, düşük faizli sulama kredileri, tescil işlemleri, hazine arazilerinin kiralanması, mali-idari ve diğer sorunlarının istişare edilmesi ve bunun sonucunda belirlenen çözüm önerilerinin, kooperatiflerin sorunlarının çözülmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmak üzere raporlanmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

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