Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

14.10.2020 13:12
Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

ANTALYA'da, 10 metre derinliğinde boş sulama kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da, 10 metre derinliğinde boş sulama kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedi, itfaiye eri tarafından verilen sütü içtikten sonra sokakta  koşarak, gözden kayboldu.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 917 Sokak'taki atıl bir sera yanında bulunan sulama kuyusundan sabah saatlerinde kedi sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Merdivenle 10 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, yavru kediyi su pompasının altında saklanırken buldu. Yavru kedi, 45 dakikalık çalışma sonucu kuyudan çıkartıldı. Kedi, itfaiye erinin marketten aldığı sütü içtikten sonra kaçarak izini kaybettirdi.


Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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