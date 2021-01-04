Sulama rezervleri SOS veriyor - Son Dakika

Sulama rezervleri SOS veriyor

04.01.2021 12:33

- Sulama rezervleri SOS veriyor Yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar, baraj ve göletlerde su seviyesinde ciddi düşüşe neden oldu.

- Sulama rezervleri SOS veriyor

DENİZLİ - Yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar, baraj ve göletlerde su seviyesinde ciddi düşüşe neden oldu. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 55, geçen yıl sonbahar yağışlarına göre ise yüzde 33 azalma meydana gelince sulama kaynaklarında endişe verici bir düşüş yaşandı.

Denizli'de yıl boyunca yağış seviyesinin mevsim normallerinin altında olması, baraj ve göletlerde kuraklık sinyallerini verdi. Yurt genelindeki birçok nokta, önceki yıllara oranla su seviyesi alarm vermeye başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de baraj ve göletlerde su seviyesi normalin altında kaldı. Su seviyesi önceki dönemlere göre neredeyse yok denilecek seviyelerde düştü. Sulama barajlarındaki su seviyesindeki ciddi azalış, çiftçiyi ise düşündürmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege bölgesinde Yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 55, geçen yıl sonbahar yağışlarına göre ise yüzde 33 azalma meydana geldi. Ege bölgesi son 40 yılın en düşük yağışlı sonbaharı gerçekleşti. Kentin en önemli içme suyu ve sulama barajlarından olan Vali Recep Yazıcıoğlu ve Honaz Akbaş Barajlarındaki su seviyesindeki ciddi düşüş drone ile havadan görüntülendi.

"İlk defa su seviyesinin bu kadar düşük olduğunu gördüm"

Honaz'da üreticilik yapan İrfan Çam, "Geçen yıl Honaz Barajı'nın su seviyesi yüksekti. Bu sene yağışlar az gittiği için su seviyesi çok düşük. Denizli'nin hayat suyu şuanda çok zayıf. Camilerde vatandaşlarımız yağmur duası yapılıyor. Sadece 2 gün yağmur yağdı ve inşallah daha çok yağarda barajlarımız su dolar. Honaz Barajı yapıldı yapılalı ilk defa su seviyesinin bu kadar düşük olduğunu gördüm. İlk yapıldığında su seviyesi çok yüksekti ve tarlara su geliyordu. Çiftçiler memnundu ama şuanda çiftçiler sulayamıyor ve kuraklık var" dedi.

Sulama rezervleri SOS veriyor
Sulama rezervleri SOS veriyor
Sulama rezervleri SOS veriyor
Sulama rezervleri SOS veriyor

Sonbahar, Denizli, Honaz, Baraj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sulama rezervleri SOS veriyor - Son Dakika


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