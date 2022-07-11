SULAMA SİSTEMİ BORUSUNDAKİ CESET, KAYIP ALİCAN'IN ÇIKTI - Son Dakika
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SULAMA SİSTEMİ BORUSUNDAKİ CESET, KAYIP ALİCAN'IN ÇIKTI

11.07.2022 10:58

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kapalı devre sulama sistemi borusundan çıkartılan cesedin, geçen ay kaybolan Alican Eren'e (26) ait olduğu belirlendi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kapalı devre sulama sistemi borusundan çıkartılan cesedin, geçen ay kaybolan Alican Eren'e (26) ait olduğu belirlendi.

Olay, 6 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında Güzelevler Mahallesi'ndeki mısır tarlasında meydana geldi. Tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler, toprağın altından geçen kapalı devre sulama sistemi borusunun tıkandığını fark etti. Durum Sulama Birliği'ne bildirildi, kanaldan boruya giden su kesildi. Daha sonra az miktarda suyun bulunduğu boruya giren bir görevli, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı. İhbarla bölgeye dalgıçların da bulunduğu polis ekipleri gönderildi. Boruya giren ekipler, cesedi iple güçlükle çıkardı.

DIŞ MÜDAHALE BELİRLENMEDİ

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis de hakkında kayıp ihbarı bulunan kişileri incelemeye aldı. Cesedin 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra hakkında haber alınamayan Alican Eren'e ait olduğu belirlendi. Otopsisinde herhangi bir dış müdahale olmadığı saptanan Eren'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

YORUMLAR
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Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi Sulama borusu içinde cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu Sulama borusu içinde cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu
Kaynak: DHA

Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULAMA SİSTEMİ BORUSUNDAKİ CESET, KAYIP ALİCAN'IN ÇIKTI - Son Dakika

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