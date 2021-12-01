KASTAMONU - Sulama sistemine kavuşan Devrekani ilçesinde şeker pancarı üreticisi artıyor - Son Dakika

Arazi toplulaştırmasının ardından basınçlı sulama sistemine geçilen Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde şeker pancarı üreten çiftçi sayısı artıyor.

İlçede 8 yıl önce uygulanan arazi toplulaştırmasının ardından salma sulama yöntemi yerine Devlet Su İşleri tarafından hayata geçirilen uygulamayla basınçlı sulama sistemine geçildi.

Daha önce arazilerini sulayamayan çiftçiler, toplulaştırmayla daha düzenli hale getirilen arazilerine ektikleri ürünlerini sulamaya başladı.

Arazilerin sulanmasıyla ilçede şeker pancarı, patates gibi ürünlerin üretimi arttı, daha önce pek fazla yetiştirilmeyen ürünler de üretilmeye başlandı.

İlçede 8 yıl önce 120 çiftçi şeker pancarı üretimi yaparken, bu sayı bugün 400'e ulaştı. İlçede 8 yıl önce 40 bin ton olan şeker pancarı rekoltesinde hedef 150 bin ton olarak belirlendi.

Basınçlı sulama sisteminden önce patatesin 300 dekar olan üretim alanı 3 bin dekara çıktı. Geçmişte çok az miktardaki üretimin ise bu yıl 10 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçmişte pek fazla üretimi bulunmayan ayçiçeği ve silajlık mısırın üretimi ise yaklaşık 4 biner dekar alanda yapılıyor.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine, ilçenin tarım ve hayvancılıkta ön plana çıktığını söyledi.

İlçede 36 bin dekar alanda arazi toplulaştırması uygulandığını ve basınçlı sulamaya geçildiğini anlatan Altıkulaç, "Toplulaştırma çalışmaları neticesinde Kulaksızlar Barajı'nın sulama sahasında ciddi verim artışı söz konusu oldu. Bunu basınçlı sulama sistemine bağlıyoruz. Şeker pancarı başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizin tamamında verimlilik ciddi oranda arttı. Çiftçilerimizin basınçlı sulama sayesinde enerji harcamadan, maliyeti düşük şekilde arazilerini sulayabiliyor olması ciddi kazanç oldu." dedi.

İlçede 220 bin dekar arazide tarımsal üretim yapıldığını dile getiren Altıkulaç, şöyle devam etti:

"220 bin dönümün 60 bin dönümünde sulu tarıma uygun ürünler yetiştirilmekte. İlçemizde sulu tarımda şeker pancarı, silajlık mısır, ayçiçeği, patates üretimi var. Pancar üretiminde Kastamonu'da söz sahibiyiz. 2021 yılı rakamlarında toplam 14 bin dönüm alanda şeker pancarı üretimi yapılmakta. 8-10 yıl önce ilçemizde Kastamonu Şeker Fabrikası tarafından hedeflenen rekolte 40 bin ton civarındaydı. Geçen yıl 110 bin ton rekolte gerçekleşti. Bu sene olumsuz hava koşullarından kaynaklanan düşüklük nedeniyle rekolte 90 bin ton olarak tahmin ediliyor. İleriki yıllarda hedefimiz 150 bin ton. Devrekani ilçesinde bu yıl 400 çiftçimiz pancar üretimi yapıyor. İlerleyen yıllarda bunun çok daha artacağını düşünüyorum."

Altıkulaç, çiftçilere daha bilinçli şekilde su kullanmaları uyarısında bulundu.

"Çiftçiler pancara yöneldi"

Çiftçilerden Yaşar Daldaban ise sulama sisteminin değişmesinin ardından çok sayıda çiftçinin pancar üretimine yöneldiğine dikkati çekti.

Basınçlı sulamanın çiftçilerin işini kolaylaştırdığını belirten Daldaban, "Herkes boruya takıp evde musluk açar gibi pancarını suluyor. Eskiden Devrekani'nin belirli bir pancar kotası vardı, şimdi üç katı pancar ekiyor. Çiftçiler buğdayı bıraktı, pancara yöneldi. Önceden 80 ton üretiyordum, şimdi 200 ton üretiyorum. Pancar fiyatı da iyi." diye konuştu.