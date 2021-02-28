Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe verilecek - Son Dakika

Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe verilecek

28.02.2021 11:13
Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe verilecek, System.String[]

Kırsal kalkınma destekleri kapsamına alınan bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamına alınan bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesini öngören Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerine 30 Ocak 2021 ile 31 Aralık2025 tarihleri arasında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak.

Uygulanacak projelere için 1 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe yoluyla destek verileceği belirtilen açıklamada, desteklenecek yatırımlar şöyle sıralandı:

"Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

Tamburlu sulama sistemi kurulması,

Güneş enerjili sulama sistemi kurulması."

Başvurular, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne 1 Mart 2021- 30 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. - ADANA

Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe verilecek

Tebliğ, Gazete, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe verilecek - Son Dakika Ekonomi


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