Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 2019 yılı başvuruları başladı.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 2019 yılı başvuruları başladı.



Bireysel sulamanın önemine değinen Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Sulama sularının kaybını önlemenin en güzel yöntemlerinden biri olan bireysel sulama her açıdan tasarruflu ve çeşitli bitkiler için yeteri kadar su verebilmemizi sağlamaktadır. Sulamanın tarımda verimliliğe büyük etkisi var. Tarımda doğru tohum ve gübre kullanılsa da, verimin düşük kalmasının sebebi olarak yanlış sulama teknikleri gösteriliyor. Bu sebeple bireysel sulama alanında yapılan bu desteklerden çiftçilerimizin maksimum düzeyde yararlanması için İl Müdürlüğü olarak, Bakanlığımızın bize verdiği yetkiler dahilinde her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.



Hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcılar, 1 Mart 2019 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri açıklandı. - IĞDIR

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