Son Dakika Haberleri: Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Bilgilendirme Toplantıları

Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Bilgilendirme Toplantıları

1 saat önce

Kırklareli'de 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Bilgilendirme Toplantıları, System.String[]
Kırklareli'de 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından, Kırsal Kalkınma Destekleri, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 2019 yılı 15. Etap Uygulamaları hakkında, Kayalı Sulama Kooperatifi, Armağan Sulama Kooperatifi ve Kırklareli Barajı Sulama Kooperatifi üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Gerekleştirilen üç ayrı toplantılarda, başvuru yapılacak sulama sistemleri, başvuru şartları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel
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