Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bağ ve bahçelerden 20 sulama vanasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bağ ve bahçelerden 20 sulama vanasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde son 2 hafta içerisinde meydana gelen bağ ve bahçeden suluma vanası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları 20 sulama vanası da ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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