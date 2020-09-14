Sulama yapan tankere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sulama yapan tankere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'de hafif ticari araç, refüjde sulama yapan tankere arkadan çarptı.

Mardin'de hafif ticari araç, refüjde sulama yapan tankere arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Olay, Mardin- Kızıltepe arasında Selen Kışlası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, refüj sulaması yapan tankere arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı A.Ş., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Bakan Koca, MHP lideri Bahçeli'ye kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi