Sulama yaparken elektrik akımına kapıldı - Son Dakika

Sulama yaparken elektrik akımına kapıldı

AKSARAY - Aksaray'da bahçe duvarında bulunan aydınlatma lamlarının tesisatındaki elektrik kaçağının suyla temas etmesi sonucu sulama yapan apartman görevlisi elektrik akıma kapılarak yaraladı.

Olay, Kılıçarslan Mahallesi Kurtuluş Caddesinde bulunan 5 katlı Göktaş Apartmanının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki ağaçları sulayan apartman görevlisi Tarkan G.bahçe duvarında bulunan aydınlatma lambalarının tesisatında elektrik kaçağının olduğunu fark etmeden serinlik amacıyla duvar ve kilit taşları da yıkadı. Apartman görevlisi elektrik kaçağının suyla temas etmesiyle birlikte akıma kapıldı. Baygınlık geçiren apartman görevlisini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akıma kapılan apartman görevlisi 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.