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Sulamada israfa sayaçlı önlem - Son Dakika

Sulamada israfa sayaçlı önlem

08.12.2021 15:54
Sulamada israfa sayaçlı önlem

Sorgun'un Gülşehri beldesinde belediye, sulamadaki su israfını önlemek için 45 ayrı noktaya sayaç taktırdı.

Sorgun'un Gülşehri beldesinde belediye, sulamadaki su israfını önlemek için 45 ayrı noktaya sayaç taktırdı.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine, özellikle yaz aylarında sulamada büyük su israfı yaşandığını, bunu önlemek için su sayacı taktırdıklarını söyledi.

Gülşehri Göleti'nin devreye girmesinin ardından bölgede sulu tarım yapan çiftçi sayısında artış olduğunu vurgulayan Ünlü, "Dünyada yeraltı ve yerüstü su kaynakları gittikçe azalıyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri de salma su ile yapılan sulamadır. Maalesef bu tür sulamada israf olan su düşündüğümüzden daha fazla oluyor. Bunun önüne geçebilmek için en uygun yolun, belli başlı bölgelere kartlı su sayacı taktırmak olduğunu düşündük ve bu sistemi devreye soktuk." dedi.

Ünlü, beldede 45 noktaya koydukları sayaçlarla su israfının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bunun yanında vatandaşlarımızı damlama su ile tarım yapmaya teşvik ediyoruz. Suyun metreküpünü üreticilere 25 kuruşa veriyoruz." diye konuştu.

Sulamada israfa sayaçlı önlem
Sulamada israfa sayaçlı önlem

Gülşehri, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sulamada israfa sayaçlı önlem - Son Dakika


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