Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacağını açıkladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin açıklama yaptı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizizlikle uygulayacak" dedi. - ANKARA