Sular altında kalacak ilçede trafik sorununa Karadeniz usulü çözüm - Son Dakika

Sular altında kalacak ilçede trafik sorununa Karadeniz usulü çözüm

Trafik sorunun çözmek için park yasağını aya böldüler

Bir ay caddenin bir tarafı diğer ay diğer tarafında park yasağı getirildi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı nedeniyle artan nüfusa bağlı trafik sorunu yaşanınca İlçe Trafik Komisyonu ilginç bir çözüm buldu. Trafiği rahatlatmak ve aynı zamanda esnaf mağdur etmemek adına cadde üzerinde park uygulaması aya bölündü. Bir ay caddenin bir tarafı diğer ay diğer tarafında park yasağı getirildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajında çalışmalar sürüyor. Kentte baraj inşaatı kapsamında yeni yerleşim yeri, yol, viyadük ve tünellerde çalışan 7 bin işçi bulunurken, aynı zamanda ilçenin trafik yoğunluğu dışarıdan gelen işçi göçü nedeniyle artmaya başladı. İş makineleri de şehir içinde bulunan yolları kullanınca, trafik sık sık durma noktasına geldi. İlçe Trafik Komisyonu şehrin trafiğini rahatlatmak adına ilginç bir çözüm buldu.

Esnaf yoğunluğunun fazla olan Halitpaşa caddesi üzerinde bulunan esnafı da mağdur etmemek ve aynı zamanda trafiği rahatlatmak için cadde üzerinde park yasağını aya böldü. Caddenin bir tarafında bir ay boyunca park yasağı uygulamasına gidilirken, diğer ay ise caddenin karşısında park yasağı uygulaması hayata geçirildi. Park yasaktır levhaları ve dubaları her ay, caddenin bir tarafından diğer tarafına taşınırken, uygulamadan esnaf oldukça memnun kaldı.

Bu uygulama esnafı rahatlatmış durumda

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroğlu, "Yusufeli'nde baraj inşaatı nedeniyle 7 bin yabancı işçi çalışıyor. Bununla birlikte trafik yoğunluğu da beraberinde geldi. Halitpaşa caddesi trafiğin ve aynı zamanda ticaretin en yoğun oldu cadde. Trafiği rahatlamak amacıyla Trafik komisyonu kararıyla bir ay bir tarafta bir ay diğer tarafta park yapılması, esnafları rahatlatmış durumda. Bir nebzede olsa trafik rahatlamış oldu. Bu uygulamayı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.