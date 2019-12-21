Sular altında kalacak olan Hasankeyf'te sokak hayvanları taşınıyor - Son Dakika
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Sular altında kalacak olan Hasankeyf'te sokak hayvanları taşınıyor

6 saat önce

Batman'da yapılacak olan Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bir kısmı sular altında kalacak olan Hasankeyf ilçesinde bir yandan tarihi eserler taşınırken diğer yandan ise hayvanseverler tarafından sular altında kalacak bölgelerde bulunan sahipsiz hayvanlar taşınıyor.

Sular altında kalacak olan Hasankeyf'te sokak hayvanları taşınıyor, System.String[]

Batman'da yapılacak olan Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bir kısmı sular altında kalacak olan Hasankeyf ilçesinde bir yandan tarihi eserler taşınırken diğer yandan ise hayvanseverler tarafından sular altında kalacak bölgelerde bulunan sahipsiz hayvanlar taşınıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Batman Belediyesi Veteriner İşleri ve Batman'da faaliyet gösteren HAYTAP üyesi Sahipsiz Hayvanlar Derneği (SAHADER) tarafından kısa süre sonra baraj suları altında kalacak olan bölgelerde bulunan sahipsiz hayvanlar için çalışma başlatıldı. Aralarında veteriner hekim ve gönüllerin yer aldığı yaklaşık 10 kişilik HAYTAP gönüllüsü ekiple gerçekleştirilen çalışma kapsamında sular altında kalacak olan alanda bulunan birçok sahipsiz kedi ve köpek bölgeden alınarak güvenli bölgelere taşındı. Aynı zamanda kısırlaştırma işlemlerinin de yapıldığı çalışmalarda bir yandan tarihi eserler taşınırken, diğer yandan ise hayvanseverler tarafından sahipsiz hayvanlar bölgeden bir bir taşınıyor. Şu ana kadar 20 kadar kedi ve köpek bölgeden alınıp güvenli bölgelere bırakılırken, çalışmaların bölge tamamen sular altında kalana kadar devam edeceğini belirtildi.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren HAYTAP basın sözcüsü Şule Baylan, çalışmaların yaklaşık bir haftadır devam ettiğini söyledi. HAYTAP öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalara Tatvan Belediyesinin araç ve personel, Batman Belediyesinin ise ameliyathane ve bakım evi desteği sunduğunu ifade eden Baylan, desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek, "HAYTAP olarak başlatmış olduğumuz bu çalışmamız yaklaşık bir haftadır devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında şuana kadar yaklaşık 20 kadar kedi ve köpeği bölgeden alıp gönüllülerimizin de bulunduğu güvenli bölgelere taşıdık. Bu taşıma işlemleri sırasında aynı zamanda kısırlaştırma işlemlerini de eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Buradaki çalışmalarımız HAYTAP öncülüğünde Tatvan Belediyesi, Batman Belediyesi Veteriner İşleri ve yine Batman'da faaliyet gösteren HAYTAP üyesi Sahipsiz Hayvanlar Derneği SAHADER'in destek ve katkılarıyla yürütülüyor. Ayrıca; Batman, Diyarbakır ve Siirt Tarım ve Orman Müdürlükleri de çalışmamıza araç desteği sunuyor. Katkılarından dolayı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye ve destek sunan diğer tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu manada çalışmalarımız bölge tamamen sular altında kalana kadar devam edecektir. Bu çalışmalarımıza destek sunmak isteyen yada bölgede gelin bu hayvanı da kurtarın demek isteyen olursa HAYTAP web sitesi üzerinden bizlere ulaşabilirler" diye konuştu.

(İHA)

Hayvan Hakları Federasyonu, Hasankeyf, Tatvan, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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